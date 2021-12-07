При взрыве в торговом центре в Узбекистане пострадали девять человек

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва и возникшего пожара в торговом центре узбекского города Денау пострадали девять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

"ЧП произошло 7 декабря в 03.57 по местному времени в двухэтажном торговом центре, в результате обрушились стены здания. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили возникший после взрыва пожар в 04.25. В результате взрыва пострадали девять человек, все они доставлены в городскую больницу", - уточнили в МЧС. Отмечается, что на место происшествия уже прибыла правительственная комиссия, которую возглавил первый вице-премьер Узбекистана Ачилбой Раматов, началось расследование причин произошедшего.-0-