При землетрясении на северо-западе Афганистана погибли 12 человек

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате землетрясения, которое произошло на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По информации СМИ, из-за сильного землетрясения погибли 12 человек, несколько домов были повреждены. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.

Сегодня Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении на северо-западе Афганистана. Эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,6 располагался приблизительно в 154 км к северо-востоку от города Герат, где проживают около 272 тыс. человек.-0-