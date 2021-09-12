При жесткой посадке самолета в Иркутской области России погибли четыре человека

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли и пятеро получили травмы при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Местная больница готова к приему пострадавших.

По данным представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, скончались два члена экипажа и два пассажира. Собеседник агентства добавил, что помощь оказывают 12 пострадавшим, несовершеннолетних на борту не было.

Все пострадавшие на месте жесткой посадки самолета L 410 переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации 12 человек пострадали и 4 человека погибли. На месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.-0-