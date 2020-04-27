Прибыль ведущих предприятий Китая в первом квартале упала на 36,7% из-за эпидемии

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под влиянием эпидемии COVID-19 прибыль ведущих промышленных предприятий Китая по итогам первого квартала 2020 года упала на 36,7% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Госстата Китая, сообщает информагентство "Синьхуа".

Прибыль промышленных предприятий с годовым доходом более 20 млн юаней (около $2,83 млн. - Прим. "Синьхуа") в период с января по март сократилась на 36,7% в годовом выражении - до 781,45 млрд юаней. При этом в течение первых двух месяцев этого года показатель снизился на 38,3%.

По словам официального представителя Государственного статистического управления Чжан Вэйхуа, активизация работы и возобновление производства по всей стране привели к росту продаж промышленной продукции. В марте прибыль промышленных предприятий в секторе высокотехнологичной обрабатывающей промышленности выросла на 0,5%. В первые два месяца текущего года сокращение данного показателя составило 37,1%.

Снижение прибыли ведущих промышленных предприятий в первом квартале, по словам представителя Госстата, осталось относительно резким. Это было связано с такими факторами, как увеличение запасов, падение цен, рост стоимости и рыночный спрос, который еще не полностью восстановился после воздействия COVID-19.-0-