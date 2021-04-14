Прилетающие в РФ из ЕАЭС смогут доказать отсутствие COVID-19 с помощью мобильного приложения

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прилетающие в Россию из Армении, Беларуси и Кыргызстана, смогут подтвердить наличие отрицательного теста на коронавирус с помощью приложения "Путешествую без COVID-19", сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Граждане государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Беларусь и Кыргызстана через воздушные пункты пропуска, определенные правительством Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без СOVID-19", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.

Ранее правительство РФ решило сделать применение приложения, запущенного в тестовом режиме до 1 апреля, бессрочным и распространить его действие на прилетающих с территории Кыргызстана. По оценке вице-премьера РФ Алексея Оверчука, оно "показало себя эффективным инструментом".-0-