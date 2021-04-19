Природный пожар в ЮАР подошел к Кейптауну: жителей эвакуируют

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природный пожар, бушующий на склонах Столовой горы, подступил к центру Кейптауна - парламентской столицы ЮАР. Государственное новостное агентство SAnews сообщило, что огонь распространяется уже на примыкающие к центру города кварталы Фредехук и Ораньезихт.

Ураганные ветры быстро распространяют пожар. Огонь угрожает густонаселенным кварталам, поэтому в городе начата эвакуация населения. Уже сгорела библиотека на территории Кейптаунского университета. Студентов успели вывезти из университетского городка.

В борьбе с пламенем задействованы более 300 пожарных, а также четыре вертолета, которые сбрасывают воду на огонь.

Мэрия Кейптауна сообщила, что задержан подозреваемый в поджоге, который мог привести к возникновению пожара.-0-