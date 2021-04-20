Производство вакцины "Спутник V" началось в Аргентине

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" началось в Аргентине, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине начнется в июне", - говорится в сообщении.

РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи для контроля качества препарата.

Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. Регистрация была осуществлена по ускоренной процедуре (Emergency Use Authorization). Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря 2020 года.

Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки.

На сегодня "Спутник V" зарегистрирован в 60 государствах. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости СOVID-19 среди россиян, привитых обоими компонентами препарата с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021-го.-0-