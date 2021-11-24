Промышленники ФРГ сообщили о стремительном ухудшении ситуации во многих отраслях экономики

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан предупредил о стремительном ухудшении ситуации во многих отраслях экономики ФРГ, обусловленном резким увеличением уровня заболеваемости COVID-19, сообщает ТАСС.

"Рост фондовых рынков не должен скрывать того факта, что большая часть экономики Германии вновь находится в очень печальном положении", - отметил Петер Адриан.

По его словам, многие самозанятые, предприятия малого и среднего бизнеса в настоящее время переживают упадок, а не развитие собственного бизнеса. "С отменой рождественских ярмарок и рынков целые отрасли переживают сценарий, аналогичный прошлогоднему", - сообщил президент DIHK.

Петер Адриан заметил, что решение федеральных властей о продлении до конца марта программы господдержки компаний и частных предпринимателей в связи с пандемией является абсолютно верным. Однако тот факт, что компании могут компенсировать текущие убытки только благодаря господдержке, "не является ни утешением, ни помощью". "Каждый в бизнесе знает, что это не устойчивая экономическая модель в долгосрочной перспективе", - подытожил президент DIHK.

В 2020 году экономика Германии столкнулась с двумя локдаунами. Государство выделило многомиллиардные субсидии на поддержку бизнеса. В этих целях парламент специально отменил так называемое правило долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше, чем в него поступает.

Пандемия привела к снижению многих ключевых экономических показателей в Германии. В частности, на 8,5% сократились объемы промышленного производства, на 4,6% понизился ВВП, на 9,3% - импорт, на 7,1% - экспорт. Расходы бюджета Германии в 2020 году превысили доходы на 4,4% ВВП, или на 139,6 млрд евро.-0-