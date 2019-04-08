Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в московском Доме кино

8 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Прощание с народным артистом России, исполнителем главной роли в фильме "Особенности национальной охоты" Алексеем Булдаковым пройдет сегодня в московском Доме кино. Об этом сообщили в Гильдии актеров кино России.

Планируется, что Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище.

Народный артист России умер 3 апреля на 69-м году жизни в Улан-Баторе, куда приехал отмечать день рождения друзей. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайского края. В кинематографе актер дебютировал в 1982 году в фильме "Сквозь огонь". Затем он снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым и всенародно любимым стал после фильма Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", где сыграл роль генерала Иволгина. За нее актер был награжден кинопремией "Ника" (1996) в номинации "Лучшая мужская роль".

Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"

Всего в фильмографии народного артиста около 140 работ. Последний фильм с Алексеем Булдаковым - семейную комедию "Дикие предки" - планируют выпустить в прокат в конце 2019 года.-0-