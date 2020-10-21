Протестующие фермеры блокируют дороги в Польше

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие фермеры в колоннах сельхозтехники 21 октября перекрывают дороги по всей Польше. Об этом сообщает польский информационный портал радио RMF FM.

Фермеры перекрывают дороги национального и провинциального значения. Колонны техники движутся с минимальной скоростью. По данным портала, трудности на трассах 21 октября ожидаются более чем в 200 населенных пунктах Польши. На данный момент фермеры на тракторах уже заблокировали десятки дорог в Лодзинском, Варминьско-Мазурском, Люблинском, Опольском, Свентокшиском и Куявско-Поморском воеводствах, в Подлясье и Померании.

Фермеры уже больше месяца выступают против нового законопроекта о защите животных, который подготовила партия "Закон и справедливость" (ЗиС). Законопроект включает в том числе запрет на разведение пушных зверей, использование животных в развлекательных и зрелищных целях, ритуальный убой. Новый закон запрещает держать домашних животных на постоянной привязи и использовать шипованные ошейники. В случае временного размещения животного на привязи длина поводка или цепи должна быть не менее 6 м, а площадь помещения или территории для расположения должна составлять не менее 20 кв.м.

Как сообщает польский портал Top Agrar, на этой неделе фермеры разбрасывали навоз и солому перед домами депутатов и сенаторов, поддержавших законопроект о защите животных. Также протестующие развешивают рядом с местами проживания депутатов плакаты с надписью "Здесь живет предатель деревни".

Акцию протеста на дорогах польские фермеры уже проводили 7 октября. А 30 сентября несколько сотен демонстрантов прибыли в Варшаву под лозунгом "Фермерская забастовка! Мы будем защищать польскую деревню!". Незадолго до этого фермеры поместили перед Сеймом Польши 356 кочанов капусты: на них были наклеены таблички с именами 356 депутатов, поддержавших законопроект о защите животных на парламентском голосовании.-0-