Протестующие в Лимасоле подожгли полицейский автомобиль

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лимасоле (Кипр) вечером 28 октября прошла акция протеста против COVID-ограничений. Ее участники подожгли полицейский автомобиль, сообщает кипрская газета Cyprus Mail.

В акции, организованной на берегу моря в Лимасоле, приняли участие около 400 человек, среди них были люди в капюшонах. Агрессивно настроенные протестующие стали забрасывать стражей порядка камнями и запускать сигнальные ракеты. Участники акции устраивали вдоль набережной костры.

Сообщается, что в ходе протеста ранения получил пожарный.

Полиция начала расследование инцидентов. -0-