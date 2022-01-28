Протесты из-за водной проблемы прошли в провинции Ирана

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста в защиту прав населения Ирана на воду из реки Гильменд прошла в пятницу в провинции Систан и Белуджистан у границы с Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС.

Участники призывали иранское правительство вступить с афганскими властями в переговоры для урегулирования права управления водными ресурсами. В конце акции протестующие попытались разбить стекла грузовых автомобилей, принадлежащих афганцам и припаркованных в приграничной зоне.

Другая демонстрация прошла у консульства Афганистана в Захедане, административном центре провинции Систан и Белуджистан.-0-