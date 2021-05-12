Протесты в Колумбии: 42 погибших, 168 пропавших без вести

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 человек погибли во время акций протеста и беспорядков, которые с 28 апреля проходят в Колумбии. Об этом проинформировала радиостанция Efe Eme со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека, сообщает ТАСС.

Согласно этим сведениям, с 28 апреля по 11 мая погибли 42 человека, в том числе один полицейский. При этом 168 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

За время манифестаций пострадали как минимум 849 полицейских, задержаны 647 человек. "За 13 дней протестных акций террористы, внедрившиеся в марши, ранили 849 полицейских, среди которых 53 женщины", - написал министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано на своей странице в Twitter.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.-0-