Противники карантина выходят на новые акции протеста в Европе

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде европейских стран в минувшие выходные прошли новые акции протеста против санитарных ограничений и политики по борьбе с пандемией. Как и прежде, некоторые выступления оборачивались уличными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Euronews.

В Австрии 10 апреля противники карантина собрались в центре Вены. В демонстрации участвовали до нескольких тысяч человек. Акция обернулась столкновениями с полицией, для разгона протестующих был применен слезоточивый газ.

В Швейцарии большой резонанс вызвал разгон акции противников карантинных мер, которая состоялась в столице кантона Ури Альтдорфе. Власти запретили проводить здесь любые собрания. Для поиска потенциальных нарушителей были организованы проверки на автодорогах, а также в междугороднем транспорте. Сообщается, что более 100 человек вынудили отказаться от поездки в Альтдорф.

Крупная акция противников карантинных ограничений состоялась в Бухаресте. Протестующие требовали отставки правительства, обвиняя власти в грубом нарушении прав и свобод граждан под видом борьбы с пандемией. В столичной больнице Foisor тем временем пациенты и их близкие протестовали против ее экстренного перепрофилирования для размещения больных COVID-19.

В Париже активисты движения за глобальную справедливость Attac пытались привлечь внимание к проблеме неравенства. Они повесили на станции метро Bercy агитационные плакаты, обвиняя крупных предпринимателей в использовании пандемии для наживы. Активисты требуют ввести новые налоги на сверхприбыль транснациональных корпораций.-0-

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