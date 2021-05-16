Процесс нормализации после локдауна в Турции продлится до 1 июня

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс нормализации после тотального локдауна в Турции продлится до 1 июня. Соответствующее сообщение министерства внутренних дел страны приводит ТАСС.
"Процесс нормализации продлится с 05.00 17 мая до 05.00 1 июня", - отмечается в распространенном циркуляре МВД.
В нем также сообщается, что с 17 мая в стране комендантский час будет действовать только в будние дни с 21.00 до 05.00 и с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. С 17 мая отменяется запрет на путешествия внутри страны.
В МВД Турции подчеркнули, что эти ограничения не будут распространяться на иностранных туристов.
Резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Турции начался в марте, он достиг своего пика 16 апреля, когда показатель достиг отметки в 63 082 новых случая. В связи с этим власти страны ввели полный локдаун с 29 апреля до 17 мая. В республике были закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Междугородные поездки возможны по обязательному разрешению, общественный транспорт работает с 50-процентной загруженностью.-0-