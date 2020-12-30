Путин подписал закон, обязывающий соцсети выявлять и блокировать запрещенный контент

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет понятие "социальная сеть" и обязывает владельцев соцсетей с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать размещенный в них противоправный контент. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Согласно закону, соцсети должны будут осуществлять мониторинг размещенного в них контента для выявления и блокировки незаконной информации. Речь идет о материалах, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию, в том числе порнографические изображения несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, соцсети будут обязаны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Под социальной сетью предлагается понимать интернет-ресурс, предназначенный для распространения посредством созданных персональных страниц информации, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в РФ. Полномочиями по ведению реестра социальных сетей наделяется Роскомнадзор.-0-