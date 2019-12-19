Путин выступает против пересмотра минских соглашений по Украине

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин выступил против пересмотра минских соглашений по Украине. Об этом он заявил сегодня во время ежегодной большой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет ничего, кроме минских соглашений (по урегулированию ситуации в Украине. - Прим. БЕЛТА), - сказал Владимир Путин. - Если начнется пересмотр минских соглашений, ситуация вообще может зайти в тупик".

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Путин: решение ВАДА по России носит политический оттенок Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов.