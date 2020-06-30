Путин: значение кровопролитной битвы подо Ржевом в победе советского народа над нацизмом огромно

30 июня, Ржев /Корр. БЕЛТА/. Значение кровопролитной битвы подо Ржевом в победе советского народа над нацизмом огромно. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко направился на открытие мемориала советскому солдату подо Ржевом Глава белорусского государства вместе с Президентом России Владимиром Путиным примет участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

"Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 млн 300 тыс. человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра. Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Она окончательно показала врагу: пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины", - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин отметил, что еще не так давно в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники, слишком тяжело было вспоминать страшную так называемую ржевскую мясорубку. "Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли", - подчеркнул он.

По словам Президента России, невероятная ярость борьбы изматывала врага, сокрушала и подтачивала гигантскую военную машину Третьего рейха. "Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Беларуси, Украины, Прибалтики. Тот самый окончательный решительный перелом в ходе всей Второй мировой войны. Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия, где в едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского Союза", - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что этот подвиг никогда не должен быть забыт и тем более замазан ложью и фальсификацией. "Мы такого не допустим", - заверил глава российского государства.-0-