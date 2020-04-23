Рабочая группа G20 обсудила меры поддержки торговли и инвестиций

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа G20 по торговле и инвестициям провела внеочередное совещание в формате видеоконференции и обсудила меры по смягчению воздействия пандемии коронавируса на торговлю, инвестиции и глобальные цепочки поставок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте "двадцатки".

"В соответствии с поручением министров торговли и инвестиций стран G20, данном на их встрече 30 марта 2020 года, рабочая группа рассмотрела приоритетные задачи и обсудила дополнительные меры по борьбе с пандемией и смягчению ее воздействия на торговлю и инвестиции", - говорится в документе.

Отмечается, что участники совещания сосредоточили внимание на подготовке действий, которые должны обеспечить возможность непрерывного потока через границы жизненно необходимых медикаментов, медицинского снаряжения и важнейших сельскохозяйственных продуктов.

Также рассматривались меры для смягчения последствий кризиса из-за коронавируса, необходимые в более долгосрочной перспективе. Среди них - повышение устойчивости глобальных цепочек поставок и активизация международных инвестиций для ускорения восстановления экономики после пандемии.

По итогам встречи 30 марта министры торговли стран G20 приняли совместное заявление о коллективных действиях, направленных на противостояние разрушительному влиянию пандемии на торговлю. Министры единогласно выступили за противодействие спекулятивным практикам и необоснованному повышению цен. Они договорились, что все меры по ликвидации последствий коронавируса, принимаемые странами "двадцатки", должны соответствовать правилам ВТО, быть целевыми, соразмерными, прозрачными и временными.-0-