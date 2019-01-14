Раненный ножом мэр Гданьска перенес тяжелую операцию

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Гданьска Павел Адамович, раненный ножом 13 января во время благотворительного концерта, перенес тяжелую операцию, которая длилась пять часов. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Павел Адамович поступил в больницу в очень тяжелом состоянии. Медики оценивают его как серьезное и после операции, во время которой мэру понадобилось переливание крови.

Нападавший задержан, это 27-летний житель Гданьска. Известно, что мужчина уже имеет судимости, в том числе за грабежи. Во время выступления Павла Адамовича на концерте благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", на котором в Польше ежегодно собирают средства на помощь медучреждениям, молодой человек выбежал на сцену и ударил мэра ножом.-0-