Распространение огня в ТЦ в Баку предотвращено

Распространение огня в торговом центре "Диглас" и на расположенные рядом торговые объекты и объекты иного назначения в Низаминском районе Баку предотвращено. Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Спасатели службы спасения особого риска, личный состав войск гражданской обороны и три вертолета авиаотряда МЧС продолжают меры по тушению огня.

Утром 26 марта на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". Он начался в одном из магазинов торгового центра. Пламя распространилось до четвертого этажа здания.-0-