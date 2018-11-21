Расследование гибели мужчины в Шереметьево займет 10 дней

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование причин инцидента на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево, в результате которого умер человек, займет 10 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Отмечается, что Росавиация создала специальную комиссию. Александр Нерадько подчеркнул, что целью расследования является предотвращение подобных ситуаций в будущем. По его словам, самолет, сбивший на ВПП в Шереметьево мужчину, принадлежит "Аэрофлоту".

Свою проверку по факту инцидента начала также прокуратура.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов.

По версии следствия, 25-летний мужчина рейсом Мадрид - Москва 20 ноября 2018 года прибыл в Москву в аэропорт Шереметьево. После прохождения процедуры регистрации на рейс сообщением Москва - Ереван мужчина централизованно с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет. В последующем, при неустановленных в настоящее время следствием обстоятельствах, молодой человек во время посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта. После чего 20 ноября 2018 года в 20.10 мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу №2 в районе рулежной дорожки "Альфа" аэропорта Шереметьево, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон по указанной полосе воздушным судном Boeing-737.

Ранее сообщалось, что 20 ноября пассажирский Boeing 737, совершавший рейс Москва - Афины, при рулении на взлет насмерть сбил 25-летнего мужчину, который оказался на летном поле.-0-