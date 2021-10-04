Рацион с высоким содержанием соли может активировать иммунитет к онкозаболеваниям

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рацион с высоким содержанием соли активизирует иммунитет к онкологическим заболеваниям. К такому выводу в результате исследований пришла группа ученых из Индии, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Предположение, что соль (хлорид натрия) влияет на рост раковых клеток, было впервые высказано почти сто лет назад - еще в 1933 году. Но только в последние годы на лабораторных мышиных моделях рака было показано, что рацион, содержащий большое количество соли, уменьшает опухолевый рост. Однако механизмы этого феномена до сих пор были практически не изучены.

Чтоб заполнить этот пробел, ученые из Индии имплантировали лабораторным мышам клетки меланомы (злокачественное образование кожи), которые развились в опухоли. Одна группа таких мышей получала пищу с обычным (0,9%) содержанием соли, другая - на 1% выше нормы, для третьей группы была предусмотрена высокосолевая диета (на 4% выше нормы).

В первых двух группах уровень ионов натрия в крови оказался более чем на треть ниже по сравнению со здоровыми животными. В третьей группе, получавшей высокосолевую диету, уровень натрия восстановился до нормы. У этих мышей был подавлен рост опухолей, которые к тому же давали меньше метастазов, а выживаемость была выше.

Оказалось, что у мышей, которые употребляли много соли, более активно работали NK-клетки - лимфоциты, которые умеют распознавать и уничтожать опухолевые клетки, первая врожденная линия обороны организма. Обычно при развитии раковых опухолей активность этих иммунных клеток подавляется, однако высокосолевая диета в этом случае давала защитный эффект.

На этом ученые не остановились. Как известно, на лимфоцитах имеются особые рецепторы (PD-1), которые активируются при встрече с опухолевыми антигенами. Именно такие иммунные клетки начинают уничтожать раковую опухоль. Но опухоль умеет защищаться: она производит молекулы, которые связываются с PD-1 и таким образом останавливают размножение "лимфоцитов-убийц". Поэтому при одном из вариантов иммунотерапии рака больным вводят антитела к PD-1, которые защищают иммунные клетки от воздействия опухоли. Оказалось, что если такую терапию у мышей сочетать с высокосолевой диетой, то скорость роста меланомы у них снижается в 10 раз.

Пока эксперименты проводились только на мышах, однако в будущем ученые планируют изучить влияние высокосолевой диеты на иммунотерапию рака у людей.-0-