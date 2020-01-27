Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США - Пентагон

27 января, Вашингтон /БЕЛТА-ТАСС/. Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) США, о состоянии членов экипажа в настоящий момент ничего неизвестно. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.

"Судя по всему, мы потеряли самолет. Мы не знаем о состоянии экипажа", - приводит его слова портал Military.com. Дэвид Голдфейн уточнил также, что разбившимся воздушным судном был самолет связи E-11A. По его словам, представители Центрального командования Вооруженных Сил США в настоящее время занимаются расследованием причин произошедшего. Генерал при этом не стал подтверждать, был ли самолет сбит.

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли также сообщил, что знает о крушении самолета. "Я осведомлен о ситуации, мне в настоящее время нечего больше добавить. Мы следим за ее развитием", - сказал он в ответ на просьбу сообщить дополнительные подробности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации сообщило о том, что на борту самолета находилось менее 10 человек. Согласно этим данным, свидетельств того, что самолет был сбит, в настоящий момент нет.

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