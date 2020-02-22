Реактор самой старой АЭС Франции окончательно остановили

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый из двух реакторов атомной электростанции "Фессенхайм" на западе Франции полностью остановили ночью 22 февраля в соответствии с решением правительства страны. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление компании-оператора электростанции EDF.

"Реактор был отключен от сети примерно в 02:00, следует отметить прекрасную работу коллектива, это был очень сильный и эмоциональный момент для тех, кто находился в зале управления", - приводит агентство слова представителя EDF.

Сотрудники вечерней смены, которым предстояло отключать реактор, даже рассматривали возможность отказа выполнять распоряжение руководства, поскольку опасаются остаться без работы. Но в EDF заверили, что позаботятся о дальнейшем трудоустройстве освободившихся работников.

Демонтаж реактора планируется завершить за 20 лет. В первые пять лет предстоит охладить внешний контур реактора и изъять радиоактивное топливо, затем провести демонтаж прилегающих построек. В 15 лет будет вывозиться оборудование и производиться демонтаж конструкций в самом реакторе.

АЭС "Фессенхайм" - старейшая действующая атомная электростанция Франции, расположенная на северо-востоке страны в регионе Эльзас. Она введена в строй 1 января 1977 года. Ее закрытие было одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда, однако сроки переносились уже несколько раз.-0-