Референдум о форме правления в Кыргызстане состоялся, явка превысила порог в 30%

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум, на котором граждане Кыргызстана голосуют за форму правления в республике, признан состоявшимся, поскольку явка по состоянию на 18.00 по местному времени составила 33,08%, превысив необходимый порог в 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК республики.

По ее данным, явка на президентских выборах за два часа до закрытия участков составила 33,13%. Наибольшая активность избирателей фиксируется в Иссык-Кульской области - 39,2%, в Бишкеке явка составила 31,86%.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране - парламентскую или президентскую. За пост главы государства борются 17 кандидатов. Открыто 2,47 тыс. участков, включая 48 за рубежом. Участки на территории республики открылись в 08.00 по местному времени и закроются в 20.00. Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.-0-