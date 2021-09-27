Регионы Китая ограничили подачу электроэнергии из-за дефицита угля

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 провинций и других регионов Китая ввели различные ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему. Об этом сообщил в сегодня информационный портал "Цземянь", передает ТАСС.

По данным портала "Цземянь", в северо-восточных регионах Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин из-за нехватки электроэнергии в отдельных населенных пунктах местные власти начали вводить ограничения на потребление электроэнергии не только для энергоемких промышленных предприятий, но и для домохозяйств. В то же время власти опасаются увеличения нагрузки на энергосистему из-за сезонного похолодания.

В других регионах КНР местные власти предписали промышленным предприятиям сократить энергопотребление, продолжительность рабочего времени или полностью остановить производство. В основном такие меры коснулись сталелитейных и других металлургических предприятий, производителей текстиля, химической промышленности и других энергоемких отраслей.

В провинции Цзянсу более 1,1 тыс. предприятий предписано работать по схеме "два через два", то есть останавливать производство каждые два дня на двухдневный срок. Еще 143 предприятия должно полностью остановить работу.

В провинции Гуандун ввели схему "два через пять", при этом предприятиям необходимо удерживать энергопотребление на уровне на 15% ниже полной нагрузки в пиковый период. Некоторые производства переходят на работу в ночное время - с 23:00 до 08:00. Кроме того, с 26 сентября в провинции Гуандун правительство предписало администрациям офисных зданий установить температуру кондиционеров не ниже определенного градуса, а также отключить лифты на втором и третьем этажах.-0-