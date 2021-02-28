Регулятор США одобрил применение вакцины Johnson & Johnson от коронавируса

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении, распространенном данным регулирующим органом при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, сообщает ТАСС.

"FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах третьей вакцины против заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять препарат Janssen в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", - отмечается в сообщении.

"Выдача разрешения на эту вакцину расширяет доступность препаратов, которые являются лучшим способом предотвращения коронавируса, и они помогут нам в борьбе с этой пандемией, которая уже унесла жизни более полумиллиона человек в Соединенных Штатах", - заявила исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок.

Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета будет достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Ранее FDA проинформировало, что по итогам третьей фазы испытаний вакцины от Johnson & Johnson были доказаны ее эффективность и безопасность. В конце прошлой недели корпорация разместила на своем сайте сообщение о том, что подала во Всемирную организацию здравоохранения заявку на одобрение для экстренного использования вакцины своего подразделения Janssen. Johnson & Johnson передала в организацию пакет документов, включающий предварительные оценки безопасности и эффективности препарата на основе данных, полученных при проведении третьего этапа клинических испытаний. В ходе этой фазы, по данным корпорации, вакцина продемонстрировала эффективность до 85%.-0-