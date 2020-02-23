Рейсовый автобус перевернулся на юге Калифорнии, три человека погибли

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Калифорния на шоссе 76 перевернулся рейсовый автобус, в результате чего три человека погибли, 18 пострадали. Об этом пожарная служба округа Норт сообщила на своей страничке в Facebook.

"У нас был 21 пострадавший. 18 из них были доставлены в больницы. К сожалению, мы сообщаем о трех умерших на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Трагедия произошла накануне примерно в 72 км севернее города Сан-Диего. Автобус на скорости съехал в кювет и перевернулся. О причинах аварии пока не сообщается.-0-