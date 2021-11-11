Рейтинг Зеленского упал почти до 20% - антирекорд с момента его избрания

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти до 20% - это антирекорд с момента его избрания. Такие данные опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг", сообщает украинское интернет-издание Страна.ua.

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшие дни, то действующего президента поддержали лишь 21,8% украинцев.

Проведенное с 4 по 9 ноября 2021 года исследование показало, что 14,5% поддержали бы Петра Порошенко, 11,0% - Юрия Бойко, 10,8% - Юлию Тимошенко, 8,8% - Дмитрия Разумкова, 6,4% - Евгения Мураева, 6,2% - Игоря Смешко, 5,7% - Владимира Гройсмана, 4,0% - Олега Ляшко, 2,6% - Андрея Садового, 2,4% - Олега Тягнибока и 1,7% - Виталия Кличко.

Ранее Страна.ua писала о том, что, по данным опроса, проведенного "Украинским институтом будущего", президентский рейтинг Владимира Зеленского с сентября по октябрь снизился на 7%.-0-