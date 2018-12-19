Рекордная смертность от огнестрельного оружия зафиксирована в США

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 40 тыс. человек в 2017 году умерли из-за применения огнестрельного оружия в США, это самый высокий показатель за последние 50 лет. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Третий год подряд в США фиксируется рекордный уровень смертности от огнестрельного оружия. Согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2017 году в Соединенных Штатах в результате травм, полученных от огнестрельного оружия, погибло больше людей, чем в любой другой год, начиная с 1968-го. В прошлом году было зафиксировано 39 773 случая смерти от огнестрельных ранений, что примерно на тысячу больше, чем в 2016-м. Из этого числа около 60% случаев приходится на самоубийства и почти 40% - на убийства. Исследователи подчеркивают, что в последние годы отмечается рост числа убийств с применением огнестрельного оружия.

Как отметил глава подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США по статистике смертности Боб Андерсон, рост числа жертв огнестрельного оружия может быть связан с распространением наркозависимости. В исследовании также отмечается рост числа смертей от передозировки наркотиков: около 70 тыс. человек стали жертвами передозировки в 2017 году - почти в два раза больше, чем от огнестрельного оружия. Однако, как подчеркивают исследователи, в 1970-1990-х годах уровень смертности от передозировки был еще выше.

В последние годы в США наблюдается увеличение числа массовых расстрелов - в школах, на музыкальных площадках и в молитвенных домах. И хотя публичные массовые расстрелы составляют не более 1% всех смертей от огнестрельного оружия, рост количества таких трагедий, по мнению исследователей, должен подтолкнуть американское общество к решению вопроса о свободном владении огнестрельным оружием.-0-