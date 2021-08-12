Рекордная жара: на Сицилии зафиксирована температура +48,8°С

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градусов тепла, что является рекордным показателем для Европы, сообщает La Repubblica.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в Афинах в 1977 году. Тогда столбик термометра поднялся до отметки 48 градусов.
Мэр Сиракуз Франческо Италия в среду выразил беспокойство по поводу аномальной жары. По его мнению, она может привести к пожароопасным ситуациям. Также высокие температуры негативно скажутся на сельском хозяйстве региона.-0-