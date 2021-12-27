Рекордные снегопады на западе Японии нарушили движение транспорта

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные снегопады привели к перебоям с транспортом в понедельник на юго-западе главного японского острова Хонсю, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

За сутки в некоторых районах префектур Хёго и Сига выпало более 70 см снега. Это абсолютный рекорд за все время наблюдений.

Из-за непогоды в различных аэропортах Японии отменено уже до 40 внутренних пассажирских рейсов. В префектуре Сига в снежную ловушку попала электричка, где ночь были вынуждены провести около 190 пассажиров. Поступают также сообщения о многочисленных заторах на автомобильных дорогах.-0-