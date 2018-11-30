Республика Корея и КНДР демонтировали 20 постов в районе границы

30 ноября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея и КНДР демонтировали 20 постов охраны, расположенных в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Об этом сообщило Министерство обороны южнокорейской республики.
Сеул и Пхеньян с целью снижения напряженности на полуострове и построения доверительных отношений между государствами в сентябре текущего года договорились снести по 10 блок-постов в районе пункта Пханмунджом, оставив по одному посту в туристических целях.
Соглашение было достигнуто военными ведомствами двух стран после третьего межкорейского саммита между главой Республики Корея Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Работы по демонтажу начались в октябре 2018 года.-0-
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