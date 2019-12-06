Республика Корея выделит $5 млн на гуманитарные проекты ВОЗ в КНДР

6 декабря, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея передаст Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН $5 млн на осуществление гуманитарных проектов в КНДР, которые будут направлены улучшение медицинских услуг для женщин и детей. Об этом сообщило южнокорейское министерство объединения.

Министерство подчеркнуло, что это первый раз за последние пять лет, когда Сеул выделяет средства для КНДР по каналам ВОЗ.

"Всемирная организация здравоохранения выразила желание возобновить проект медицинской поддержки женщин и детей, приостановленный в 2014 году, - отмечается в сообщении. - Правительство Республики Корея приняло решение сделать пожертвование, поскольку этот проект поможет сократить смертность среди младенцев и матерей".

До 2014 года Сеул регулярно выделял средства по линии ВОЗ для ее проектов в КНДР, однако затем перестал это делать из-за резкого охлаждения отношений с Пхеньяном. Правительство пришедшего к власти в 2017 году Мун Чжэ Ина заявляет, что гуманитарные проекты не должны зависеть от политики. В июне текущего года Республика Корея пожертвовала $8 млн Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) на их проекты в КНДР.

По данным ЮНИСЕФ на 2017 год, смертность новорожденных в КНДР составляет 9 на 1 тыс. человек, причем 44% из них умирает в течение недели после рождения.-0-