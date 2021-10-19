Республика Корея заявила о запуске КНДР баллистической ракеты подводных лодок

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР, вероятно, осуществила во вторник запуск баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом сообщила газета "Тона ильбо" со ссылкой на южнокорейский военный источник, пишет ТАСС.

"Предполагается, что Север произвел пуск баллистической ракеты подводных лодок", - отметил источник. По словам военного, в пользу этой версии говорит ряд фактов, в том числе то, что в районе КНДР, откуда была запущена ракета, расположена крупная военная верфь.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ), КНДР во вторник утром осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамген-Намдо. Как сообщил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, власти считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты. Ущерба японским рыболовным судам не зафиксировано. Более подробных сведений о типе ракет и районе их падения пока не приводится. В связи с проведенными в КНДР пусками при канцелярии японского премьера созван кризисный штаб.

В сентябре Пхеньян провел новую серию ракетных испытаний. 15 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. 28 сентября южнокорейский Генштаб сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в том же направлении.-0-