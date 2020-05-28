Рестораны и кафе открываются во Франции с 2 июня

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции решили отменить запрет на работу кафе и ресторанов с 2 июня - это связано с введением второй серии мер по снятии карантина в связи с пандемией, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

"Рестораны и кафе открываются во всех департаментах за исключением оранжевой зоны более интенсивного распространения вируса, где у них будут открыты только террасы", - сказал Эдуар Филипп.

При этом заведения должны обязательно выполнять предписание, согласно которому в одном зале не должно быть более 10 человек.

Кроме того, французские власти планируют разрешить гражданам перемещаться далее чем на 100 км от своего места жительства по территории страны. "Начиная с 2 июня отменяется ранее введенный запрет на перемещение далее 100 км от места проживания. Однако не следует снижать бдительность и забывать, что чем меньше вы перемещаетесь, тем меньше будет у вируса возможности распространяться по стране", - добавил премьер-министр.-0-