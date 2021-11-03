Режим ЧП как прикрытие репрессий: вице-мэр польского города о ситуации с мигрантами на границе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с мигрантами на границе Польши превращается в гуманитарную драму невообразимых масштабов еще до наступления зимы. В интервью немецкому журналу Focus заместитель мэра приграничного города Михалово Конрад Сикора заявил, что число погибших мигрантов может быть намного выше, чем было известно ранее.

В последние недели резко возросло количество беженцев, прибывающих в Германию через Польшу. По данным немецкой федеральной полиции, только в октябре было официально зарегистрировано почти 5 тыс. прибывших мигрантов. ЕС и особенно Польша обвиняют в миграционном кризисе Беларусь. В то же время гуманитарные организации обвиняют Польшу в насильственной депортации беженцев обратно в Беларусь с использованием незаконных репрессивных мер без предоставления им права ходатайствовать о предоставлении убежища в ЕС. Тысячи беженцев с Ближнего Востока в настоящее время находятся на границе в окружении пограничников и военных.

Согласно официальным данным, на границе уже погибли 9 человек. Но Конрад Сикора считает, что реальные цифры намного выше. "Насколько я знаю, к настоящему времени погибло не менее 70 человек. Но есть также признаки того, что погибших может быть около 200", - рассказал вице-мэр.

По его словам, несколько дней назад перед казармами пограничной полиции прошла демонстрация группы женщин, которые называют себя "Матери на границе". Вещи, о которых они говорили, заставили похолодеть кровь. "Они кричали: "Зачем вам рефрижераторы на границе?" Это военные машины, я их сам видел. Регистрационные знаки на них были либо закрыты, либо удалены. Так что никто не может отследить, что они везут. Женщины сообщили, что тела беженцев увозят в вагонах. И есть признаки того, что они также могут быть использованы для вывоза мигрантов прямо к границе", - считает Конрад Сикора.

Он отметил, что введение Польшей режима ЧП на границе обусловлено желанием скрыть факты незаконного выдворения мигрантов. "На мой взгляд, одной из причин, по которой чрезвычайное положение было введено в приграничной зоне, - прикрытие репрессий. Некоторые беженцы рассказывают нам, что польские пограничники депортировали их обратно в Беларусь семь или восемь раз, прежде чем они покинули зону отчуждения", - рассказал он.

При этом, по словам вице-мэра, из-за режима ЧП страдают и польские граждане, проживающие в приграничных районах. "Деревни маленькие, жители - люди в возрасте, а магазинов не так много... Но зато есть много солдат. Если 100 из них делают покупки в одном магазине один за другим, они забирают с собой все, что есть. Потом магазин совершенно пустой, и сельчане не могут достать хлеба три дня, поскольку новые товары не так быстро доставляются. Ситуация действительно ужасная. В приграничной зоне состояние войны", - говорит вице-мэр.

По словам Конрада Сикоры, Беларусь прикрывала границу с Польшей на протяжении тридцати лет, даже после того как Польша присоединилась к ЕС 17 лет назад. Но в этом году ситуация изменилась. "Только теперь Польша осознала, что мы никогда не беспокоились об этой границе с момента распада СССР", - говорит Конрад Сикора.

Вице-мэр также прокомментировал желание Варшавы построить стену на границе для защиты от мигрантов. "Границу нужно охранять. Но стена - это совершенно глупый проект, который будет стоить около $0,5 млрд. И это несмотря на то, что в мире нет стены, которая удерживала бы людей от перехода границы. Стены в Берлине, Израиле и Мексике научили нас, что всегда найдутся лестницы, которые будут выше самих стен", - отмечает Конрад Сикора. По его мнению, часть денег, выделенных на сооружение стены, было бы гораздо лучше вложить в строительство жилых помещений для размещения беженцев.

По словам Конрада Сикоры, сегодня со всех концов Польши и даже из Европы люди присылают для мигрантов деньги, еду, одежду и игрушки. Все это передается беженцам, находящимся в Михалово, а также в центры для беженцев и другие организации помощи, больницы.

Конрад Сикора считает, что польское правительство должно предоставить каждому мигранту кров и еду, а также возможность подать заявление о предоставлении убежища. "Потому что никто не заслуживает смерти в этом лесу на нашей границе. Даже наши злейшие враги", - заключил Конрад Сикора.-0-