Режим ЧП ввели на юго-западе Бразилии из-за крупных пожаров

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за крупных пожаров, которые в последние несколько месяцев бушуют на территории водно-болотного угодья Пантанал, в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул был объявлен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает Синьхуа.

Согласно коммюнике местного правительства, режим ЧП продлится 90 дней. В период его действия власти штата смогут координировать действия всех учреждений в борьбе с возгораниями. Кроме того, федеральное правительство выделит средства на операцию по тушению пожаров.

Пантанал переживает тяжелейшую за последние полвека засуху. Более 10% площади водно-болотного угодья пострадали от возгораний, которые распространились на все 79 городов штата. Пожары угрожают жизням диких животных, ухудшившееся качество воздуха сказывается на самочувствии и здоровье местных жителей.

По статистике Национального института космических исследований Бразилии, в августе в Пантанале появилось в общей сложности 5935 очагов пожаров, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Такое количество стало рекордным с 2005 года. В сентябре ситуация не улучшается, с начала текущего месяца уже обнаружено 4611 очагов. Согласно данным института, с января по август в Пантанале от огня пострадала территория площадью 18 646 кв.км.

Пантанал - это крупнейшее в мире водно-болотное угодье, большая часть которого находится в бразильских штатах Мату-Гросу-ду-Сул и Мату-Гросу. Небольшая часть этих угодий расположена на территориях Боливии и Парагвая.-0-