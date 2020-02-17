Режим ЧС объявлен в штате Миссисипи из-за проливных дождей

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Миссисипи из-за проливных дождей вышла из берегов река Перл, в штате объявлен режим ЧС, сообщает издание Daily Mail.

В ближайшее время ожидается максимальный подъем уровня воды в реке Перл - до 11,5 м, также воды Перл могут добраться до центра города.

Проводится обязательная эвакуация жителей некоторых районов города Джексона и северного пригорода Риджленда. В общей сложности от наводнения могут пострадать около 1 тыс. домов и до 3 тыс. человек. В Джексоне созданы аварийные приюты для жителей, эвакуированных в результате наводнения.

Власти штата предпринимают всевозможные меры для минимизации последствий бедствия. Для борьбы с наводнением сливают воду из местного водохранилища, распределены более 146 тыс. мешков с песком по всему штату Миссисипи, также установлены баррикады вдоль автомагистралей.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз пишет в Twitter, что может пройти три-четыре дня, прежде чем уровень воды в реке Перл начнет снижаться.

Наводнение в Джексоне может стать третьим по величине в истории. По данным Национальной метеослужбы, сильные наводнения случались в штате Миссисипи в 1979 и 1983 годах.-0-