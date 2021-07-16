Режим военной катастрофы объявлен в Германии в связи с наводнением

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы в связи с наводнением на западе страны, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Такая мера позволит расширить на местах полномочия военных при ликвидации последствий наводнения, отметили в Минобороны. В спасательных операциях в зоне бедствия уже задействованы 850 солдат, их количество планируется увеличить. Тем временем число погибших в результате наводнения превысило 100 человек. Не исключено, что количество жертв будет расти. В земле Рейнланд-Пфальц сегодня приспущены государственные флаги в память о погибших. Данные о людях, считающихся пропавшими без вести, сильно разнятся, сообщает Deutsche Welle. В одном только округе Бад-Нойенар - Арвайлер власти заявили, что пропавшими без вести числятся 1,3 тыс. человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе. В федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц вода разрушила сотни домов, размыла улицы, привела к отключению электро- и водоснабжения. Тысячи людей размещены во временных убежищах. Немецкие СМИ уже окрестили наводнение "потопом века". Многие сравнивают его с разрушительными наводнениями в 2002 году, когда в Германии погиб 21 человек.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!