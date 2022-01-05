Резиденция президента Казахстана и мэрия в Алматы охвачены огнем

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденция президента Казахстана, а также мэрия в Алматы, где продолжаются протесты, охвачены огнем, сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, там, несмотря на введение в городе минувшей ночью чрезвычайного положения, остается достаточно большое число протестующих.

В здании резиденции пожар, как и в здании мэрии, которое охвачено огнем с первого до последнего этажа. В районе мэрии наблюдаются столкновения с полицией. Правоохранительные органы применяют светошумовые гранаты. Сильная стрельба слышна также у резиденции президента.-0-