Риск повторно заразиться ковидом в пять раз выше в случае с омикрон-штаммом - ученые

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди, переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться коронавирусом в случае с омикрон-штаммом по сравнению с вариантом "дельта". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное исследование эпидемиологов из Имперского колледжа Лондона.

По мнению ученых, если до появления омикрон-штамма у людей, перенесших ковид, естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев, то при возникновении нового варианта этот показатель снизился до 19%.

В данный момент нет подтверждения того, что штамм "омикрон" представляет меньшую опасность, чем "дельта", учитывая показатели инфицирования и госпитализации.

Специалисты также обратили внимание на то, что вследствие заражения омикрон-штаммом уровень антител после получения бустерной дозы применяемых в Великобритании вакцин будет в 4,5 раза ниже, чем в случае с дельта-штаммом. Кроме того, существует вероятность снижения эффективности имеющихся препаратов при предотвращении тяжелого течения заболевания - с 96,5% при дельта-штамме до 80,1% при варианте "омикрон".-0-