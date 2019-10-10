Рядом с аэропортом возле австрийского Линца прогремел взрыв

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории предприятия по утилизации отходов в Хершинге (Верхняя Австрия) прогремел взрыв. Пострадали девять человек, сообщает немецкий новостной портал rosenheim24.de.
Инцидент произошел около 8.00 по местному времени на предприятии, которое находится на территории аэропорта Линца. После взрыва последовало возгорание, в настоящее время его тушат 18 пожарных бригад - около 250 человек.
Уточняется, что три человека ранены серьезно, с ожоговыми травмами их доставили в больницы Вены и Мюнхена. Еще шесть человек получили легкие травмы, они госпитализированы в медучреждения Линца.
ЧП не повлияло на работу аэропорта.
Причина взрыва пока не ясна. Начато расследование.-0-