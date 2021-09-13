РНК-вакцины оказались неодинаково эффективными для людей разных возрастов

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские медики выяснили, что РНК-вакцины от COVID-19, в частности, от компаний Pzifer и Moderna, влияют на молодых и пожилых людей по-разному. В частности, что у последних после вакцинации образуется примерно в 3-4 раза меньше антител. Кроме того, срок действия прививки вдвое меньше, чем у молодых. Такую информацию сообщает ТАСС.

"Эффективность действия вакцин на пожилых людей сильно упала как в количественном (число антител), так и в качественном отношении (их способности нейтрализовать вирус) по сравнению с молодыми. Это говорит о том, что возраст пациента – независимый фактор, который влияет на эффективность вакцинации", – пишут исследователи.

Медики не могут однозначно ответить на вопрос, способны ли вакцины или перенесенная коронавирусная инфекция вызвать долгосрочный иммунитет к уже существующим и новым штаммам SARS-CoV-2. Наблюдения последних месяцев показывают, что в некоторых случаях антитела к вирусу исчезают за 6-8 месяцев после перенесенной болезни, тогда как в других случаях иммунитет сохраняется значительно дольше.

Исследователи под руководством профессора Университета Саймона Фрейзера (Канада) Забрины Брумме провела одну из первых детальных проверок того, как один из самых существенных факторов риска для заражения COVID-19 – преклонный возраст – влияет на эффективность РНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna.-0-