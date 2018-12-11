Роскомнадзор оштрафовал Google за несоблюдение законодательства

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на $7,5 тыс. за неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), сообщается на сайте ведомства.

Российское законодательство предусматривает, что поисковые системы должны исключать из результатов поиска адреса сайтов с запрещенной информацией. Для этого необходимо подключиться к ФГИС, содержащей перечень запрещенных страниц.

В Роскомнадзоре отметили, что представители Google были ознакомлены с требованиями закона. Кроме того, компании было дано время на устранение нарушения, однако этого не произошло.-0-