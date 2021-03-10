Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роскомнадзор с сегодняшнего дня принял меры по первичному замедлению скорости работы социальной сети Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением ресурсом российского законодательства, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - говорится в сообщении.

Меры воздействия на Twitter будут продолжены вплоть до блокировки, заявили в Роскомнадзоре.-0-