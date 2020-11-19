Роспотребнадзор призвал отказаться от курения на фоне пандемии

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор напомнил, что у курильщиков заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, чаще протекает в тяжелой форме. Ведомство призывает отказаться от употребления табака на фоне пандемии, сообщает со ссылкой на сайт Роспотребнадзора ТАСС.

"В Международный день отказа от курения Роспотребнадзор напоминает, что, согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Роспотребнадзор призывает граждан защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что вред от курения любых сигарет, в том числе и легких, одинаковый. Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов, систем, увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний. По данным исследований, если регулярно выкуривать 10 сигарет ежедневно, то в полтора раза чаще развивается рак почек по сравнению с некурящими. Если человек выкуривает 20 или более сигарет в день, риск увеличивается вдвое.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что употребление табака вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет, а также увеличивает риск развития инсульта на 50%, что может стать причиной повреждения мозга и смерти.

Также, по данным ведомства, курение сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, женщин - примерно на 11 лет. Курение может вызвать импотенцию у мужчин, а у женщин увеличивается риск развития бесплодия и рака шейки матки.-0-