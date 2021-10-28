Роспотребнадзор разрешил проводить мероприятия с заполняемостью в 70% при наличии QR-кодов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполнять закрытые помещения, где проходят массовые мероприятия, до 70% при наличии у посетителей QR-кодов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, которое размещено на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Отмечается, что изменения вносятся в постановление "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения массовых мероприятий". Они вступают в силу с 15 ноября.

"Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание", - говорится в документе.

Кроме того, у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, также должен быть QR-код.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после 7 ноября, то есть после окончания нерабочих дней, следует расширить практику применения QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного ковида. В частности, она предложила допускать на объекты, которые будут открываться после нерабочих дней, только при наличии такого кода.-0-