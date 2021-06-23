Россия никогда не забывает об ответственности за безопасность соседних стран - Путин

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте, она никогда не забывает об ответственности за безопасность и процветание соседних стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, сообщает ТАСС.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что власти РФ намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на континенте. Российский лидер назвал урегулирование региональных конфликтов важным аспектом обеспечения глобальной безопасности. Россия активно этому содействует, указал он.

Вместе с тем президент РФ отметил, что турбулентность геополитических процессов в мире возрастает, продолжается эрозия международного права. "К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", - констатировал российский лидер.

Россию не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи ее границ, но Москва рассчитывает, что альянс рассмотрит ее инициативы по снижению напряженности, заявил Владимир Путин.

По его словам, любые новые "правила игры" на международной арене должны формироваться под эгидой ООН, чтобы не было хаоса и непредсказуемости. "С момента своего создания именно ООН была и остается фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации - не допустить глобального конфликта, новой мировой войны", - подчеркнул президент РФ.-0-